Prestígio e reconhecimento marcam a diplomação e posse do Conselho Tutelar de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizou com sucesso a cerimônia de Diplomação e Posse dos membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024.

A solenidade ocorreu na manhã desta sexta–feira (10), na Câmara Municipal de Guamaré. No total, foram diplomados os cinco conselheiros tutelares titulares: Adeilson da Silva Borges, Ana Maria Modesto da Silva, Aryson da Silva Costa, Ricardo da Silva Mendes e Wendell Gomes Vital de Araújo, assim como os cinco suplentes: Maria das Dores Simões de Oliveira, Fábio Michel Barbosa Simão, Edmara Silva Freire Oliveira, José Maria de Oliveira Filho e Aurineide da Silva Pimentel.

Prestígio

O evento contou com a presença dos vereadores Edinor Albuquerque, Carlos Câmara, Lisete Negreiros e Miranda Júnior, além de secretários municipais, membros da sociedade civil e profissionais que atuam na Rede de Proteção à criança e ao adolescente.

Na ocasião, a Vice–Prefeita Iracema Morais representou o prefeito Francisco Adriano Diógenes e aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho dos membros da Rede de Proteção de Guamaré, reafirmando o respeito da Gestão Municipal com as questões referente à infância e adolescência.

A secretária municipal de Assistência Social, Juliana Câmara cumprimentou os presentes e enfatizou na sua fala o papel do Conselho Tutelar e as atribuições de seus membros, desejando uma excelente gestão aos Conselheiros Tutelares do Brasil.

Presidente do CMDCA, Lucila Tibúrcio da Silva Marques agradeceu pela presença de todos e parabenizou aos conselheiros pela diplomação: “Estamos muito felizes com o êxito que obtivemos em todo Processo Eleitoral. A tarefa é árdua, mas é gratificante, pois toda a luta é para assegurar os direitos de nossas crianças e adolescentes”, destacou.

Reconhecimento do Legislativo

O Vereador Edinor Albuquerque falou representando o Poder Legislativo e a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, destacando os avanços da política de direitos para a criança e o adolescente, desde a Constituição Federal de 1988, até a conquista do ECA em 1990.

Edinor lembrou o compromisso da gestão municipal de sempre proporcionar meios para fazer o conselho tutelar de Guamaré o mais capacitado do estado do Rio Grande do Norte e parabenizou aos eleitos titulares e suplentes, desejando uma gestão de qualidade, buscando sempre encontrar as formas de fazer valer a lei para a garantia dos direitos de nossos meninos.

Diplomação e juramento de posse

Após as falas das autoridades da mesa, a Vice-prefeita Iracema Morais diplomou os membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar, e em seguida os cinco membros eleitos assinaram o termo de posse para o quadriênio 2020-2024, seguido do juramento de posse realizado pelos novos conselheiros.

