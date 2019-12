Pretinha surpreende e leva multidão a praça de Baixa do Meio

A ex-vereadora e ex vice-prefeita Pretinha parece que está mais do que disposta ir à luta para retomar a sua cadeira na Câmara Municipal de Guamaré. Gozando do respeito e do reconhecimento popular, Pretinha deixou a Praça da Juventude pequena, neste sábado, 21, quando retomou o seu Festival de Prêmios em Baixa do Meio.

Ao lado do esposo e companheiro de todas as horas, Rosendo, a ex-vereadora recebeu o abraço dos trabalhadores, donas de casa e das crianças, que agradeciam em gesto a lembrança e o carinho com aquela comunidade nas vésperas do natal.

Quem conhece e acompanha o trabalho de Pretinha, pouco se admirou com a manifestação popular que viu ontem em Baixa do Meio, porque Pretinha é dona de uma carisma enorme e tem uma penetração em todas as camadas sociais, graças também ao seu trabalho no dia a dia e a forma como ela mantém os bons laços de amizade que construiu na política.

