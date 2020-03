Primeira cidade em investimentos no Esporte no RN, segundo o MP, Guamaré aposta na participação social

A política pública adotada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Guamaré é orientada pela participação social com o permanente diálogo com os órgãos públicos e privados. De acordo com o Orçamento da Criança e do Adolescente, com informações do Tribunal de Contas do Estado, disponibilizado pelo Ministério Público, Guamaré foi a cidade que mais investiu em esporte em 2019. O município fez uma aplicação de R$ 1,3 milhão no setor.

Na última semana, a Secretária de Esporte do município, Larissa Mayara participou na cidade do Rio de Janeiro do “XI Seminário de Gestão Esportiva- Esportes, Jogos Lotéricos e Entretenimento”, promovido pela Fundação Getúlio Varjas em colaboração com o Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) e a FIFA. Larissa informou que a primeira iniciativa ao retornar ao município, foi compartilhar com a sua equipe as informações que recebeu durante a programação do evento.

Segundo Larissa, a equipe está sendo motivada a participar de um curso ofertado pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro, que traz como temática um envolvimento maior das pessoas com deficiência física nas atividades esportivas. “Outro ponto importante é uso de ferramentas tecnológicas, a exemplo do aplicativo TERO- uma plataforma que aproxima atletas das oportunidades. Hoje uma das maiores problemáticas do Brasil no esporte, é a formação de atletas e o ingresso dentro de clubes e estamos se preparando para vencer esse obstáculo” disse.

O município de Guamaré tem como principal objetivo a oferta de varias modalidades esportivas no esporte de alto rendimento a exemplo do Taekwondo.

Nota do Blog: A Secretária Municipal de Esportes, Larissa Nayara, é diferenciada. Ela tem uma equipe competente, que ajuda ela a gerenciar uma das pastas mais importante do governo com ações e realizações. Parabéns!!!

