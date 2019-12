Programa Renda Cidadã fecha 2019 incluindo 408 famílias que necessitavam de segurança alimentar

O programa Renda Cidadã passou recentemente por um criterioso recadastramento com o objetivo de avaliar e monitorar as famílias beneficiárias com o crédito de R$ 120 mensal, destinado exclusivamente para a compra de gêneros alimentícios. Graças a essa iniciativa, foi possível excluir famílias que não se encontravam mais dentro dos critérios do projeto,incluindo 408 novas famílias em 2019.

O prefeito Adriano Diógenes chama atenção para o trabalho de busca ativa de novos beneficiários do programa, realizado com muita responsabilidade pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ampliando a oferta do benefício principalmente para as comunidades, onde o cidadão tem dificuldade do acesso direto a SEMAS.

A Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara lembra que através do programa Prefeitura nas Comunidades, o Cartão Renda Cidadã teve um alcance maior em Lagoa Seca, onde foram inseridas mais 30 famílias. “Em Lagoa Doce tivemos mais 11 famílias beneficiadas; em Mangue Seco I e II foram mais 15 famílias; em Lagoa de Baixo, o cartão foi entregue a mais 13 famílias”, acrescentou Juliana Câmara.

Também através do Prefeitura nas Comunidades, onde também colaborou nessa busca ativa, o gabinete da vice-prefeita Iracema Morais, identificando as demandas existentes nas mais diversas áreas, foram contempladas com o Renda Cidadã, mais 17 famílias no Assentamento Umarizeiro, 15 famílias em Santa Maria III e 10 famílias no distrito de Baixa do Meio.

Atualmente, a Prefeitura de Guamaré tem 2.051 famílias ativas que recebem a transferência de renda de R$ 120,00 para compras nos supermercados credenciados no município. Durante essa semana foram entregues mais 144 cartões do programa, sendo 74 para famílias de Guamaré e adjacências e 70 para moradores de Baixa do Meio e comunidades próximas.

