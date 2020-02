PROMCAFES: Programa da prefeitura incentiva agricultura familiar em Guamaré

Investir no agricultor para que ele permaneça na terra, seja feliz, consiga obter a renda necessária para o seu sustento e de seus filhos, além de aumentar a autoestima e produzir com qualidade. Esses são os principais objetivos do Programa de Incentivo à Produção, que a Prefeitura oferece aos agricultores de Guamaré.

O Prefeito Adriano Diógenes visitou os agricultores dos assentamentos da zona rural do município, e constatou de perto o inicio das atividades produtivas de olho no programa de compras governamentais da prefeitura. Na comunidade de Lagoa de Baixo, por exemplo, já surgem os primeiros frutos do incentivo do governo municipal, que investiu e acreditou na produção do homem do campo.

A Prefeitura de Guamaré irá comprar todos os alimentos produzidos da agricultura familiar nos assentamentos para a merenda escolar das escolas públicas. Isto mudará a realidade de pessoas envolvidas nos dois lados dessa política: desde os pequenos produtores, responsáveis pelo cultivo dos alimentos, até os jovens e as crianças que irão se alimentar com as frutas, legumes e verduras produzidas no próprio município.

Para incentivar a participação dos agricultores locais nas compras públicas e no plantio de produtos orgânicos na cidade, a prefeitura colocou em prática o “Programa Municipal de Compras Governamentais da Agricultura Familiar – PROMCAFES”. O município investe na compra direta dos produtos da agricultura familiar produzida no próprio território.

“A agricultura familiar tem um papel fundamental no desenvolvimento da economia não somente de Guamaré, mas de qualquer cidade. Para isso, estamos comprometidos em fazer com que o setor cresça cada vez mais em nosso município, empenhando esforços no sentido de implementar ações que venham contribuir com a melhoria da produção das várias cadeias produtivas que temos em nossos agropolos. Sempre com foco na melhoria da qualidade de vida do pequeno agricultor, na geração de renda no campo e no desenvolvimento da economia local como um todo”, destacou prefeito Adriano Diógenes.

