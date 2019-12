Quatro homens são presos em Mossoró com veículo roubado, armas e munições

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde desta sexta-feira, 27, quatro homens com idades entre 22 e 30 anos. A prisão do quarteto ocorreu por volta das 16h15 no km 48 da BR 304, em Mossoró.

Os PRF’s abordaram um palio com quatro ocupantes durante uma fiscalização de combate a criminalidade. O grupo ainda tentou se evadir, mas foi contido. No momento da abordagem, os homens demonstraram bastante nervosismo, o que chamou a atenção da equipe.

De imediato os policiais deram ordem para que todos descessem com as mãos levantadas. Na revista aos suspeitos, foram encontrados na cintura dos passageiros, dois revólveres calibre 38 e um calibre 32, além de 28 munições.

Eles foram identificados como Douglas Henrique da Silva Galdino, 22 anos, David Rafael Bezerra Santos, 30 anos, Francisco Iranilson Bezerra, 23 anos, e Cláudio Fernandes de Lima, 29 anos. No detalhamento da fiscalização, foi constatado também que o palio tinha registro de roubo. Diante dos fatos, todos foram presos e encaminhados à delegacia de polícia civil local.

Durante o depoimento, constatou-se que todos os suspeitos já tinham passagem pela polícia, inclusive um deles, já responde por vários homicídios. Um dos presos, Francisco Iranilson, também já foi alvo de um atentado, quando estava em uma motocicleta com sua mulher e um filho, em Mossoró.

No atentado ocorrido no ano passado, a criança foi atingida e veio a óbito. Na época da ocorrência, um dos responsáveis pela morte do menino, foi preso pela PRF na BR 304, quando fugia para Natal.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Eleições 2020: De onde vem essa força pra Dedezinho? Essa força vem do povo!