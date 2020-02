Regata de Canoas e torneios de Beach Soccer, Futevôlei e Vôlei movimentaram o Orla de Férias

O município de Guamaré tem se destacado na região da Costa Branca pelo apoio da prefeitura a prática esportiva. Na edição 2020 do projeto Orla de Férias, atletas do Beach Soccer, Futevôlei e do Vôlei atraíram um bom público para os torneios que aconteceram nos últimos dois domingos de fevereiro, nas arenas montadas na orla de Aratuá.

As competições foram organizadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, com apoio da Secretaria de Turismo, que contabilizou um excelente movimento de visitantes na cidade,e consequentemente, o aquecimento no comércio informal de ambulantes, além do incremento nas vendas dos restaurantes da orla e do comércio de alimentos e bebidas da cidade.

Regata de Canoas

Dividida em duas categorias, a Regata de Canoas foi outro atrativo nos finais de semana, mobilizando pescadores. A competição náutica foiorganizada pela Colônia de Pesca de Guamaré Z-7, com apoio da prefeitura.

A festa de premiação dos torneios e da Regata de Canoas aconteceu nesse domingo, 16, no palco montado na orla de Aratuá, sendo prestigiada com a presença do prefeito Adriano Diógenes, secretários e assessores do município e vereadores.

Presidente da Colônia de Pesca, Emmanuel de Melo, mais conhecido como Bel, também acompanhou a regata de perto e participou da festa de premiação, onde aproveitou para agradecer o apoio da prefeitura ao evento e parabenizar os vencedores.

Vencedores:

Beach Soccer:

Campeão: Guamaré Beach

Vice–Campeão: Os Cangaceiros

Futevôlei:

Campeão: Pitoco e Leison

Vice–Campeão: Xexeu e Orlando

Vôlei:

Campeão: Flávio e Welson

Vice–Campeão: Rubens e João Paulo

Regata de Canoas:

Canoas Categoria A:

1º lugar: Jadna

2º lugar: Abençoada

3º lugar: Tayres

4º lugar: Deus Dará

5º lugar: Elshaday

Canoas Categoria B:

1º lugar: Flor do Caribe

2º lugar: Águia

3º lugar: Avana

4º lugar: Deus Dará II

5º lugar: Valquíria

