Registrada primeira morte por Covid 19 em Mossoró

A Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró (RN) confirmaram na noite de ontem (28) sábado, o primeiro óbito pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte.

A vítima é o professor da UERN do Departamento de Química, Luiz de Souza, de 61 anos, com histórico de diabetes, e que teve contato com caso suspeito.

O paciente deu entrada em hospital privado na cidade de Mossoró no dia 21 de março, na última sexta-feira (27) teve a confirmação que estava com a Covid-19, indo a óbito na noite deste sábado.

