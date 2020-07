Restaurante Popular: O jogo sujo da Meio Dia contra o prefeito e o samba na cara dos vereadores de Guamaré

Mais um capítulo NEGATIVO se escreve em Guamaré pela empresa “MEIO DIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA”, inscrita no CNPJ n° 10.328.834/0001-84.

O Restaurante Popular o que não é novidade, vem fornecendo comida de má qualidade nas unidades de Baixa do Meio e Salina da Cruz.

O contrato firmado DEVERIA ter como objeto o preparo, fornecimento e a distribuição de alimentação preparada destinada à atender as necessidades fixadas pelo programa especial de segurança e suplementação alimentar, atendendo às exigências contratuais, fornecendo uma alimentação boa e de qualidade.

Mas…

Não é de hoje que a população reivindica, grita, implora, reclama ao secretário de assistência social, aos vereadores e ao próprio prefeito Adriano. Não é todo dia, mas não é raro encontrar algum popular reclamando da má qualidade da alimentação fornecida pela empresa.

Há quem afirme e não duvide que a empresa Meio Dia tem feito isso de propósito, desde o inicio do governo do prefeito Adriano Diógenes, com a intenção de prejudicá-lo politicamente, jogando o governo contra a população menos favorecida.

Apesar das reuniões e advertências feitas pela prefeitura com a empresa, nada, absolutamente nada melhorou. Quando um dia é normal, os demais dias da semana são só problemas e confusões, e a culpa deste tamanho descaso está recaindo sobre os ombros do secretário de assistência social, André Bertoldo, dos nove vereadores e do Prefeito Adriano Diógenes.

O restaurante sempre foi um clamor do povo, um anseio da população, em especial, dos menos favorecidos, que utilizam esse benefício que é um direito da sociedade, hoje virou motivo de revolta e indignação nas redes sociais e grupos de whats app. O povo não aguenta mais, quem tem fome, tem pressa.

Nesta quarta-feira (29), o descaso da empresa passou de todos os limites e os usuários se revoltaram com a empresa, pedindo ao prefeito que cancele o contrato, antes que a situação fique insustentável. Foi preciso chamar a Guarda Municipal para conter a revolta dos usuários.

Itamar Alcântara e Cicinho Rafael presenciaram a revolta da população sobre a má qualidade da comida do restaurante na comunidade de Baixa do Meio. Eles sentiram de perto a dor dos usuários doendo neles, razão de logo após se manifestarem sobre o assunto numa live que ganhou picos de audiência.

Um fato é incontestável: a empresa Meio Dia joga a população contra o prefeito Adriano e samba na cara dos vereadores, deixando a população revoltada.

Nota do Blog

Aqui pra gente… Tudo leva a crer que é fato e de proposito estes problemas estarem acontecendo para prejudicar o governo de todos. Até quando a prefeitura será escrava de uma empresa que presta um serviço de má qualidade?

Não é de hoje que a empresa joga esse jogo sujo, e a população continua gritando, reclamando, revindicando e ninguém ouve, restando ao povo somente as redes sociais e os blogs para pedir ajuda.

Oremos!!!

