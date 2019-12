Rio do Fogo – Eleições 2020: Um futuro pré-candidato a prefeito que sente a dor do povo doendo nele

Analistas políticos experientes com acesso aos gabinetes de políticos de coturno Alto no estado veem importante mudança no quadro político de Rio do Fogo.

Com as sucessivas derrotas do grupo dos “Dantas” na cidade, as inelegibilidade do pai e filho, restando a esposa Vanderleia, gozando de gigante rejeição.

Tendo em vista que o gestor atual busca sempre a vitória nos distritos, após amargar derrotas na sede do município… O quadro se encaminha para uma vitória do Médico Dr Antônio.

Com boa aceitação em Rio do Fogo, onde já recebeu várias adesões de importantes famílias a sua pré-candidatura, e com a formação de um grupo jovem e muito eficiente, o médico tende a neutralizar a força da gestão atual nos distritos. Distritos esses onde o médico já atuou em todos e goza de muita amizade e prestígio.

Eleições que se aproximam podem mostrar uma importante mudança a cidade dos belos parrachos. Dr Antônio é um medico que sempre sentiu e sente a dor da população doendo nele.

