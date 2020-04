Roubo de cabo elétrico deixa Guamaré e comunidades sem abastecimento

O município de Guamaré e as comunidades de Mangue Seco e Baixa do Meio estão com o abastecimento suspenso desde a manhã desse domingo (12). O problema foi motivado pelo roubo de parte dos cabos da rede de energia elétrica que alimenta a estação elevatória de água localizada em Mangue Seco, responsável pelo abastecimento dessa população.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) fez o comunicado do ocorrido ainda na manhã do domingo. Equipes da companhia de energia elétrica já estão trabalhando no local e a previsão dada para a solução do problema é ainda na manhã desta segunda-feira (13).

Com a retomada do sistema, no entanto, é necessário um prazo de normalização do abastecimento. No caso de Mangue Seco, isso se dará em até 24 horas. Para Guamaré e Baixa do Meio, o prazo é de até 48 horas.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Prefeito Adriano Diógenes vem a público para esclarecer alguns fatos Eleições 2020 – Se o muro está baixo, o povo pula: Itamar mais perto de Mozaniel