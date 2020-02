Saúde bota o Bloco HiperDia na rua e faz campanha de prevenção no Carnaval

A população de Guamaré foi surpreendida com mais uma ação positiva da Blitz da Saúde em vários pontos da cidade. A iniciativa é uma promoção da Secretaria de Saúde e leva aos moradores e visitantes informações e kits com preservativos masculinos e femininos.

“Estamos trazendo para os pontos de concentração de público conhecimento sobre a prevenção e combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, além de oferecer protetores solares e kits com camisinhas”, explicou Fabrício Morais, Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício lembrou ainda que o período de carnaval é uma época de alegria e que deve ser aproveitada com responsabilidade. “A folia não pode ser motivo para desleixo com a saúde e segurança da população”, alertou.

Populares elogiaram a blitz. “É sempre importante ver os órgãos públicos atuando na prevenção e na educação da população”, destacou Ana Paula Miranda, moradora do Centro da cidade, parada na blitz, quando conduzia sua motocicleta.

As Blitz da Saúde mobilizou várias equipes da Estratégia Saúde da Família-ESF com orientaçõesà população sobre prevenção de acidentes no trânsito. Além da cidade e do distrito de Baixa do Meio, a ação preventiva chegou também aos moradores de Salina da Cruz e aos condutores de veículos que passaram pelos trevos de acesso a sede do município.

HiperDia

Os grupos de portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes atendidos na rede ambulatorial do município, também já entraram no clima de Carnaval. Nessa quarta-feira, 19, a Secretaria de Saúde realizou o tradicional “Carnaval HiperDia”, visando a socialização desses pacientes em parceria com a Secretaria de Assistência Social, que promoveu o tradicional Baile da Melhor Idade, no Clube Municipal.

“Momentos como esse promovem a saúde, tanto física, quanto mental. Os pacientes interagem com os outros, trocam experiências sobre os tratamentos e se divertem fora da rotina de casa”, avaliou o Secretário de Saúde, Fabrício Morais. O prefeito Adriano Diógenes, a primeira-dama Manuella Jácome, além da Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara com o vereador Edinor Albuquerque, dentre outros secretários e assessores do município prestigiaram o evento.

