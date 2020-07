Se riscar um fósforo o grupo de whats app do blog pega fogo

No grupo de whats app do blog Guamaré em Dia só não entra quem já morreu, porque os 256 participantes do grupo tem interagido e debatido assuntos de interesse público do município de Guamaré.

Os assuntos são os mais diversos, cotidiano, segurança, prefeitura, câmara, esportes, comunidade, mas pega fogo o bom debate, quando é puxado o assunto da politica, em especial, eleições 2020.

No grupo tem vereadores, secretários de governo, lideranças politicas e religiosas, assessores do prefeito e ex-prefeitos, até um vigário pra benzer as discussões, quando o clima fica acalorado tem.

Ontem, o debate só deu uma pausa quando o galo cantou, ao ponto do vereador Edinor Albuquerque, líder do governo na Câmara, se pronunciar ao afirmar: “A oposição está tão enfraquecida, que fica se preocupando com a escolha do nosso candidato a prefeito, devia ir atrás de votos, porque vamos vim mais fortes que nunca”. comentou.

Quem desobedecer às regras é excluído do grupo e todos os participantes têm cara e crachá, não existem anônimos no grupo. No nosso grupo, o destino de Guamaré é também discutido e debatido dia a dia.

