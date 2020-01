Secretaria de Esporte abre inscrições para Corrida de Verão

A Prefeitura de Guamaré tem investido pesado no esporte nos últimos anos. Para esse período de alta estação, a novidade é Corrida do Verão, evento organizado pela Secretaria Municipal de Esporte.

As inscrições para a corrida estão abertas até o dia 12 de fevereiro e podem ser feitas no site da Prefeitura de Guamaré, acessando o ícone protocolo. Os competidores vão disputar a premiação nas categorias: comunidade com 80 vagas e geral, com 50 vagas.

Segundo a Secretária Municipal de Esporte, Larissa Mayara, todos participantes do evento vão receber camiseta e medalha. A Corrida de Verão acontecerá no dia 16 de janeiro, às 7h da manhã, com largada na Praia de Aratuá.

Premiação:

CATEGORIA COMUNIDADE

CLASSIFICAÇÃO

Masculino

Feminino

1º lugar

Troféu + 200,00

Troféu + 200,00

2º lugar

Troféu + 100,00

Troféu + 100,00

CATEGORIA GERAL

CLASSIFICAÇÃO

Masculino

Feminino

1º lugar

Troféu + 200,00

