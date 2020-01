Secretaria de Esporte e Lazer abre inscrições para Colônia de Férias de Verão

A Secretaria de Esporte e Lazer de Guamaré abriu inscrições para a Colônia de Férias de Verão. As atividades estarão disponíveis para crianças e jovens de 6 a 17 anos e acontecerão em Guamaré, no Clube Municipal e em Baixa do Meio, no Estádio de futebol “O Pajesão”.

A colônia de férias irá acontecer no período de 15 a 18 de janeiro, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. Para maiores informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato através do WattsApp (84) 99982-7709.

A Secretária Municipal de Esporte, Larissa Mayara lembra que as atividades serão desenvolvidas com acompanhamento dos profissionais, sendo estes: recreadores e educadores físicos, de acordo com as faixas etárias dos inscritos.

(Visited 1 times, 1 visits today)

MPRN abre inscrições para concurso de estagiário de direito Trabalhando: A Prefeitura de Guamaré inicia pintura das lombadas após o período de cura do asfalto