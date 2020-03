Secretário de Obras precisa convencer o prefeito, e a população que sua nomeação não foi errada

O mês de janeiro e fevereiro de 2020 já se foi, e nesses dois meses do ano parte do orçamento destinado pela Prefeitura de Guamaré, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de R$ 26.248.344,80 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais, e oitenta centavos), para serem empregados em obras e serviços urbanos, que atenda a população do município já foram gastos.

Ontem, visitamos algumas obras paradas e outras em andamento no município a pedido dos leitores do portal, fizemos o registro fotográfico, e pude constatar que a maioria se arrasta a passos de tartaruga sem prazo para conclusão, umas paradas, e outras deixadas de lado como concluída sem de fato está. O tempo é rei!

O atual secretário de Obras, Sanderson Torres, precisa mais do que nunca convencer e provar ao prefeito Adriano Diógenes, e a população do município que paga seu salário em dia, e as vezes antecipado, que o gestor não errou em sua nomeação.

Os problemas na secretaria de obras são muitos e se acumulam, desde a falta constante de material básico como uma fita isolante a obras que não andam, outras sem fiscalização, e a população tem pressa por uma resposta. Entramos no ano em que cada detalhe fará uma grande diferença no final.

Por exemplo

A bacia do Vila Maria a céu aberto é um problema que o secretário com sua “equipe técnica” e não politica, não estão conseguindo resolver nem no empurrão. As reivindicações das famílias do conjunto Paulo Bento não estão sendo ouvidas pela secretaria, como iluminação pública, pavimentação, água potável dentre outros problemas.

As lombadas construídas no trecho que liga a sede a comunidade de Ponta de Salina, passando pelo o distrito de salina da cruz, estão sem sinalização, e não faltaram pedidos feitos pelos os moradores à secretaria de obras e por este portal.

É fato que com a construção os acidentes diminuíram, mas continua por falta de sinalização. A via que liga a sede do município a comunidade de Salina da Cruz continua cheia de buracos, uma imagem negativa para quem entra e sai da cidade.

Não quero entrar no mérito da RN 401 – João Pedro Filho, as promessas dos deputados que levaram os votos de Guamaré não se cumpre, são sem palavra, e divulgar tapa buraco é aplaudir o imoral. A RN está um caos e ninguém consegue resolver este problema que pendura a décadas, e a fatura da conta quem vem pagando infelizmente é o povo.

A secretaria parece ter se omitido a construir outros redutores de velocidade em locais importantes da via, em especial, na entrada da cidade, em frente a Guarda Municipal. Aqui pra gente… Tá faltando o olhar visionário e o interesse público de fazer através da secretaria de obras a população que diariamente reivindica.

As famílias da comunidade de Santa Maria III e Lagoa Seca esperam a construção da estrada prometida em campanha, e consta novamente no orçamento de 2020. O secretário da pasta precisa fazer valer na secretaria que ele administra o ponto biométrico para todos, e não apadrinhado para alguns e omissos para outros, a lista que chegou ao portal com os nomes é de assustar.

Falta de material para os funcionários trabalhar, como pedreiros, eletricistas, serventes, pintor virou rotina na secretaria, máquinas da prefeitura sendo usadas em terrenos particulares, obras paradas como o colégio da comunidade de santa paz e a demolição da caixa d’água do conjunto Vila Maria, dentre outras.

Problemas internos e externos estão deixando a desejar, mas como lá na secretaria tem mais cacique do que índio, os problemas se acumulam por falta de gestão na pasta.

Acredite se quiser…

Há moradores da cidade que desistiu de cobrar da prefeitura agilidade nas obras diante de tanta demora e embromação. Estes lamentos da população devem chegar à câmara na primeira sessão ordinária do ano.

Com 14 meses a frente da secretaria, o secretário de obras precisa provar a tempo com trabalho, o porquê de ter sido nomeado para uma das pastas mais importantes do município. Competência ele tem de sobra, mas falta coragem e vontade de fazer acontecer, pois a população está mais politizada.

Nota do Blog

Não quero acreditar que seja preciso o prefeito Adriano Diógenes, ter que carregar o andor da secretaria de obras para que as ações com realizações aconteçam, e acabe de vez com os vícios e regalias que ainda continua por lá. Oremos!

