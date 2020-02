SELO UNICEF: Guamaré discute melhoria do estado nutricional de crianças e adolescentes

O município de Guamaré através da sua política intersetorial discutiu a melhoria do estado nutricional de crianças e adolescentes, reunindo representantes das Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, nessa terça-feira, 11, na Câmara Municipal, onde aconteceu uma Mesa Redonda multiprofissional com o tema: “Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil”.

A ação foi coordenada pela Articulação Municipal do Selo UNICEF. A abordagem do tema foi conduzida pelos nutricionistas das referidas secretarias, os quais puderam falar o tema tecnicamente e explanar dados atualizados que traduzem o estado nutricional das crianças do município de Guamaré.

“Vale ressaltar que uma Comissão Multiprofissional de Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil está sendo formada, a fim de que novas ações e debates sejam elaborados para que através das metas que serão estabelecidas num plano de ação possam alcançar os resultados esperados”, enfatizou a Articuladora Municipal do Selo UNICEF, Juliana Câmara. Guamaré concorre mais uma vez ao Selo Unicef Município Aprovado, na edição 2017/2020.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Prefeito Adriano assina ordem de serviço para construção de praça poliesportiva no conjunto Vila Maria Guamaré lança campanha de carnaval com foco na proteção da criança e do adolescente