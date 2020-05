Sem a presença do público, ato simbólico marca os 58 anos de emancipação política de Guamaré

As primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 07 de maio, foram marcadas pelo som da Banda Municipal de Música de Guamaré, que ecoou forte pelas principais ruas da cidade, com a tradicional alvorada de aniversário de emancipação política do município.

Obedecendo às recomendações das autoridades de saúde e sob a orientação da Secretaria Municipal de Turismo, a Banda de Música fez a sua homenagem à cidade nos seus 58 anos de fundação, com menos da metade dos músicos de sua formação. Os músicos que não tocam instrumentos de sopro usaram máscaras.

“A nossa linda Guamaré tem um povo hospitaleiro e alegre. Nesse momento difícil que a humanidade atravessa a gente não podia deixar de levar essa mensagem de fé e de esperança por dias melhores, através da música”, destacou o prefeito Adriano Diógenes.

Hasteamento de bandeiras

Ainda pela manhã, na fachada do prédio sede do Poder Executivo, o prefeito Adriano Diógenes, a vice-prefeita Iracema Morais e o presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda participaram do ato cívico de hasteamento de bandeiras. Sem a presença do público, a rápida solenidade também obedeceu às normas de distanciamento social e as autoridades usaram máscaras.

Além do presidente da Câmara Municipal, também estiveram presentes no ato solene, os vereadores Eliane Guedes, Carlos Câmara, Miranda Júnior e Edinor Albuquerque. Uma representatividade do secretariado municipal, da Guarda Municipal e da Defesa Civil prestigiaram o evento de aniversário da cidade.

