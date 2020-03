SEMAS em sintonia com o Desenvolvimento Rural em Guamaré

Os resultados da política pública intersetorial no município de Guamaré chegam ao homem do campo. Nessa quinta-feira, 12, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, aconteceu uma Oficina de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos direcionada para os produtores da Feira da Agricultura Familiar.

Reunindo agricultores de Guamaré e Baixa do Meio, assentamentos e comunidades rurais, a oficina foi ministrada pela Nutricionista Beatriz Rodrigues. Na ocasião foram repassadas noções básicas necessárias para a atividade dos agricultores na hora de produzir, armazenar e vender seus produtos para o consumidor.

As Feiras de Agricultura Familiar acontecem uma vez por semana nos mercados públicos de Baixa do Meio e Guamaré. A iniciativa tem o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural com consultoria da FETARN.

