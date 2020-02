Serviço de Convivência de Guamaré vai à praia neste domingo

A Secretaria Municipal de Assistência Social também é parceria do Projeto Orla de Férias de Guamaré e estará levando as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a orla de Aratuá, nos próximos domingos, 09 e 16 de fevereiro, a partir das 16 horas.

O projeto “Serviço de Convivência vai à Praia” foi desenvolvido pelos CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Criança Feliz da SEMAS. As atividades vão atender as famílias que são acompanhadas nos respectivos serviços e serão abertas para a comunidade em geral.

Confira a programação:

OFICINA DE PETECA

VÔLEI COM BOLA GIGANTE

CABO DE GUERRA

SLACKLINE

CIRCUITO DE BRINCADEIRAS

BRINCADEIRAS NA AREIA E CENTOPÉIA

