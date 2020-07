Sine volta a oferecer vagas de empregos no Rio Grande do Norte

G1 – Em atenção ao isolamento social por causa da pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais nas unidades do Sine no Rio Grande do Norte estão acontecendo apenas com agendamento prévio para acesso ao Seguro Desemprego. Apesar disso, o sistema voltou a oferecer nesta semana o serviço de Vagas de Emprego e a intermediação para contratação de diaristas para serviços domésticos, segundo informou a Secretaria Estadual de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).

Esses serviços estavam suspensos desde 17 de março, quando as centrais do cidadão deixaram de funcionar plenamente. Os serviços das centrais foram retomados em maio, mas, desde então, o Sine só oferecia atendimento para seguro desemprego.

Os acessos às vagas disponibilizadas estão sendo realizados em ambiente virtual. Para conferir, o trabalhador deve se inscrever ou atualizar o seu cadastro no site Emprega Brasil (aqui) ou nos aplicativos Sine Fácil e Carteira de Trabalho Digital, disponíveis para Android e IOS.

O serviço ajuda o trabalhador desde o momento do cadastro até a hora da entrevista de emprego, segundo explica Karla Veruska, subsecretária de Trabalho da Sethas, responsável pelo Sine. A orientação dela é que s pessoas interessadas em vagas baixem o aplicativo e acessem os serviços do Sine, sem necessidade de filas.

