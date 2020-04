Solidariedade: Artesã de 93 anos fabrica máscaras para doar aos mais pobres

Por Nathália Rebouças – Especial

O som da máquina de costura interrompe o silêncio da quarentena no bairro Barrocas, zona norte de Mossoró.

As mãos cuidadosamente preparam uma peça que vai se tornar um equipamento de proteção individual para trabalhadores da saúde e pessoas que precisam se proteger nesses tempos de pandemia.

A residência, na Rua Emílio Castelar, é o local da sua produção particular. Da sua pequena sala de costura saem máscaras coloridas de tecido, que, após recomendação do Ministério da Saúde, também podem ser utilizadas.

Em isolamento domiciliar por estar no grupo de risco, dona Maria de Lourdes faz do período de afastamento social o momento ideal para ajudar o próximo. A senhora de 93 anos é costureira e artesã, integrante do projeto Fazendo Arte, da Prefeitura de Mossoró.

“A fé e a solidariedade dela nos emociona. Já teve gente querendo comprar e ela diz que não vende de jeito nenhum”, ressalta a filha Kaline, que cuida da mãe durante o período de pandemia e acompanha o trabalho de costura.

Confirmando o que disse a filha e interpelada para comercializar as máscaras, Maria de Lourdes é enfática. “Eu me sinto muito feliz em fazer para doar, não para vender. Eu já tinha o modelo aqui e fui fazer, estou muito satisfeita porque estou fazendo”, defende.

“Nós somos todos irmãos, precisamos uns dos outros”, destaca Dona Maria de Lourdes, que fabrica máscaras de tecido em sua casa para doação.

A mensagem humanitária de fazer o bem, sem olhar a quem é levada a sério por essa artesã. A atitude de dona Maria de Lourdes evidencia que todos podemos ajudar, mesmo com o pouco que dispomos.

“O que eu tenho a dizer as pessoas é que quem puder fazer e doar, que faça também. O que puder fazer por um irmão, faça! Nós somos todos irmãos, precisamos uns dos outros. Vamos fazer de tudo pra que essa epidemia vá embora em nome de Jesus, em nome do Divino Pai Eterno!”, exclama.

