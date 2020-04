Solidariedade: Empresas faz doação de álcool 70% para o município de Guamaré

A luta contra o coronavírus em Guamaré ganhou mais um importante aliado nesta sexta-feira (03). A professora Iruvane Galvão, e José Nunes, mas conhecido por Dedé Nunes, conseguiram através de uma parceria entre as empresas Ginga Bebidas, Alesat e SterBom, uma doação de 5 cinco caixas contendo 24 unidades de 300ml cada, e 16 galões contendo 10 litros de álcool a 70% para Guamaré. O produto será utilizado em toda Rede Municipal de Saúde e outros locais de atendimento ao público.

O prefeito Adriano Diógenes, agradece a dedicação da professora Iruvane, e José Nunes, e as empresas Ginga Bebidas, Alesat e SterBom, pelo o serviço prestado de solidariedade a sociedade potiguar, em especial, a população de Guamaré. “As empresas somaram forças para ajudar a combater o coronavírus, realizando um ato de grande cidadania ao nosso município, com a doação do álcool 70% para ser utilizado na higienização e prevenção ao Covid-19”. Concluiu.

Até o momento, a cidade não registra nenhum caso confirmado da doença. Há em investigação casos suspeitos, mas nenhuma confirmação. A população deve continuar atenta às orientações da Organização Mundial da Saúde, e da Secretaria Municipal de Saúde, e permaneçam em casa, pois o isolamento social é uma das melhores formas de prevenção contra o novo coronavírus.

Nota do Blog

Diante da pandemia do novo coronavírus, o álcool gel tem virado item raro em supermercados e farmácias do país. As prefeituras estão encontrando muita dificuldade para comprar o produto. É louvável a dedicação de Iruvane e Dedé Nunes, e o ato de solidariedade das empresas Ginga Bebidas, Alesat e SterBom, em fazer a doação ao município de Guamaré.

(Visited 62 times, 94 visits today)

Prefeitura de Guamaré começa a entrega do peixe da Semana Santa na terça-feira, dia 7 Debandada do PT, PHS e PRB para o PSDB do pré candidato a prefeito Rodrigo Aladim em Macau