Sorte de Guamaré que tem uma primeira-dama com um olhar a mais para o cidadão

Todas as primeiras-damas que passaram por Guamaré deixaram sua contribuição. Mas não é nenhuma mentira ou exagero afirmar aqui que o trabalho social de Manuella Jácome tem levado um olhar a mais ao cidadão guamareense, principalmente para aqueles se sentem mais esquecidos.

Nessa semana que antecede o natal, ela tirou o jaleco dentista e vestiu a fantasia e botou o gorro de papai noel na cabeça pra levar uma mensagem natalina e um mimo as comunidades de Mangue Seco II e Umarizeiro, chegando até os lugares menos acessíveis.

Com Manuella, um pequeno grupo de amigos, um carro de som com músicas natalinas e músicos da filarmônica de Guamaré. A ação recebida com alegria, surpresa e até lágrimas de emoção de donas de casa, que receberam o abraço da mulher do prefeito Adriano Diógenes.

Foram cerca de 150 famílias surpreendidas com o gesto simples, que também surpreendeu os músicos da filarmônica, que admirados e emocionados deram depoimentos carinhosos em retribuição e reconhecimento ao olhar e tratamento que tem recebido da madrinha que o grupo ganhou de presente em 2019.

Bem que alguns auxiliares do governo de Adriano Diógenes podiam seguir esse exemplo humilde e descer do salto para começar a tratar o povo que paga os seus salários como merece. Até o dia de hoje não tive notícias de uma ação de solidariedade sequer, que tenha partido de algum gestor, fora das políticas públicas patrocinadas pela prefeitura.

