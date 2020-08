Suja e Desorganizada: Galinhos é tomada por lixo e mato em varias ruas da cidade

Galinhos é uma cidade turística e povo hospitaleiro, e com o anuncio da volta das atividades na ilha, a prefeitura já está cuidando das principais vias da cidade onde passa os turistas, mas as demais ruas da sede e distritos, mais parecem que não tem prefeito para cuidar.

O lixo

Basta um pequeno passeio pelas ruas para descobrir que o lixo e o mato é um problema grave na cidade. A coleta é feita pela própria prefeitura. Nestas ruas os turistas não passam, seria interessante se colocasse também na rota para eles passar.

Acreditem se quiser

As imagens não me deixa mentir… Uma das ruas que dá acesso à prefeitura e a pousadas estão tomadas pelo o lixo. Especificamente na Rua Prefeito Walfran Ribeiro, ao lado da casa da vereadora Geane, que faz parte da base de sustentação do prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo.

Onde os turistas vão passar em Galinhos tá tudo bonitinho prefeito, mas no todo a cidade está suja e desorganizada. Sai da cadeira fria e der uma volta na cidade, é preciso que seu olhar de gestor seja para todos.

