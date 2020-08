Suposta declaração de Flávio Veras é recebida como medo da sua força política e fake news

Com o silêncio do ex-prefeito de Macau, Flávio Veras, quase doze horas após circular uma nota com uma suposta declaração envolvendo o seu nome, tem se comentado nos bastidores da política local que a estratégia não passa de “medo dos opositores a força política do Caboré”, principalmente junto às camadas mais populares.

Mesmo fora da política partidária nas últimas eleições municipais em 2016, onde a família chegou a emitir nota à população, informando que o empresário não teria candidato a prefeito, naquele pleito municipal, a imagem de Flávio foi identificada pelo eleitor mais humilde (a maioria) na figura do vice-prefeito, Rodrigo Aladim.

O fato foi decisivo para virar o jogo e o atual prefeito vencer a campanha que parecia impossível contra um grupo tradicional, que na época já tinha perdido as últimas três eleições para prefeito (2006, 2008, 2012), mas mesmo assim, cantava vitória antes do tempo.

A nota atribuída ao ex-prefeito circulou ainda ontem, nas redes sociais, foi publicada hoje cedo no Blog do BG e este Blog publicou com a fonte.

Fui informado agora que o silêncio permanece em torno dos amigos mais próximos e da família do ex-prefeito, enquanto Flávio circula na cidade, sendo parado nas esquinas para a velha conversa de pé de ouvido e o aperto de mão dos amigos.

E cá pra nós…

Flávio até calado dar medo, principalmente àqueles que têm “medo” de gente.

É aguardar, porque quem morre de véspera é peru.

