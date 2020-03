TCE, Fecam E Fermurn preparam Encontro Regional em Portalegre

O Tribunal de Contas do Estado em parceria com a Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte e Federação dos Municípios do RN preparam seu primeiro Encontro Regional de 2020. O evento acontecerá no próximo dia 25 de março e será realizado no município de Portalegre com a participação de prefeitos e presidentes de 39 Câmaras que englobam a região do alto Oeste.

No evento será dado continuidade ao processo de orientação e capacitação dos gestores públicos (Prefeituras e Câmaras), por uma administração pública cada vez mais qualificada, em atendimento ao interesse coletivo e as reais demandas sociais.

Em 2020 ainda haverão outros encontros nos polos Mossoró, Caicó e Parnamirim que englobarão os demais municípios que fazem parte do Estado potiguar. As inscrições podem ser feitas no site do Tribunal de Contas do Estado.

Para este encontro participarão gestores públicos de Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Itaú, Janduís, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Olho D’água dos Borges, Paraná, Patu, Pau Dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver, Viçosa.

