Trabalhando: Cosern atende pedido da Prefeitura adequando a rede em Lagoa Seca

Atendendo a uma solicitação feita pela Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Obras, em abril de 2019. A COSERN iniciou desde semana passada, o serviço de retirada de postes localizado na Rua principal da comunidade de Lagoa Seca. Os postes na via pública causava perigo de colisão de veículos, atendendo uma reivindicação antiga dos moradores.

A comunidade de Lagoa Seca é uma das comunidades mais antiga do município, e quando houve a instalação dos postes de alta tensão já existiam as residências nos locais, e as mesmas já eram alinhadas e definiam o alinhamento da via pública.

Segundo o secretário de obras Sanderson Torres, “na época não existia pavimentação no local, e quando a via foi pavimentada os postes ficaram aproximadamente 2mts da guia da calçada (meio fio), causando risco de acidentes com veículos e motocicletas, fato que durante todo este tempo causava reclamação por parte dos moradores. Disse ainda que a previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta sexta-feira gerando mais segurança e bem estar as famílias da comunidade”. Comentou.

