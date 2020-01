Trabalhando: Máquinas da Prefeitura trabalha na recuperação de estradas vicinais na zona rural

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, vem intensificando os trabalhos na recuperação de estradas vicinais que levam a zona rural a sede do município.

Hoje (10), as máquinas da prefeitura trabalharam na recuperação da estrada de acesso as comunidades de Lagoa Seca e Quilombo. Os trabalhos vêm sendo executados com recursos próprios do município.

A ação do governo visa à melhoria das estradas que ligam a sede aos distritos e assentamentos, melhorando significativamente a vida dos motoristas e moradores que residem na zona rural do município.

