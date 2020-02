Trabalhando: Prefeitura de Guamaré inicia demolição da caixa d´água do conjunto Vila Maria

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal e Obras e Serviços Urbanos, iniciou a demolição da caixa d´água localizada no conjunto Vila Maria. A demolição está sendo feita devido atender um pedido das famílias da comunidade em virtude da estrutura está toda comprometida.

Hoje, registramos o trabalho sendo realizado com marteletes para que não cause danos aos imóveis vizinhos. Com a boa notícia da obra em andamento, moradores festeja a atitude imediata do Prefeito Adriano Diógenes em atender em tempo uma reivindicação do povo.

No local, será construído um complexo assistencial da média complexidade da Assistência Social. A ordem de serviço já foi assinada pelo o prefeito Adriano Diógenes.

No complexo será oferecidos serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos nas diversas situações de violação de direitos. Como unidade de referência, tem o intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção especial.

