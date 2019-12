Trabalhando: Prefeitura instala iluminação publica no conjunto Raimundo Avelino

As 174 famílias que residem no conjunto Raimundo Avelino Baixa do Meio, está comemorando mais uma conquista. A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, conclui a instalação da rede de Iluminação Pública. A obra foi feita com recursos próprios, no total são 52 luminárias de LED completas, como postes, braços, reatores, lâmpadas, e relês e 1300 metros de cabos.

Para o morador do conjunto José Mendonça, a instalação da Iluminação Pública significa mais segurança para quem reside aqui. “Eu e minha família estávamos viajando, e quando chegamos hoje, já encontramos as equipes instalando a iluminação e ficamos muito surpresos. Essa é uma ação que temos que agradecer a Prefeitura porque significa mais segurança”, afirmou.

A Prefeitura de Guamaré, através da secretaria de obras, atende uma reivindicação antiga dos moradores. “Um local bem iluminado, inibi ações de violência, vandalismo e permite maiores condições de visibilidade aos pedestres e moradores do conjunto. É sem dúvida um investimento importante para o município”, destacou o secretário de obras, Sanderson Torres.

