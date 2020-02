Tradicional mela-mela arrasta uma multidão na segunda-feira de carnaval em Guamaré

A marca registrada da festa em Guamaré é o tradicional “mela-mela” com mel de engenho. Nossas lentes registraram a alegria do folião ao som dos paredões, e a segurança.

O carnaval da cidade é uma grande manifestação popular e cultural, pois reúne uma grande diversidade de estilos, manifestações artísticas e ritmos musicais través dos paredões.

Carros de apoio carregados com latões cheios de mel dão o “suporte” para os foliões reabastecerem suas “armas” e continuar a festa. Caminhões-pipa com água foram disponibilizados no final do percurso para a limpeza dos foliões.

A maior festa ocorreu em vários pontos da cidade; nas ruas, bares e calçadas tornou-se ponto de encontro para a descontração e a diversão foi garantida até o último folião, onde a concentração de pessoas torna-se enorme, todos querendo tirar fotos ou simplesmente presenciar a passagem dos blocos na Avenida Monsenhor José Tibúrcio.

Segurança

A segurança ficou por conta da Policia Militar, Polícia Civil, Guardar Municipal, Conselho Tutelar e Defesa Civil, que mantiveram a ordem durante todo o percurso e pós-percurso.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 8 times, 12 visits today)

Leandro e Adriano: No dia-dia, no carnaval e na política eles estão sempre juntos!