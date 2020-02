Tragédia: Desabamento de prédio comercial deixa um homem soterrado em Guamaré

Um prédio comercial de um andar desabafa na noite deste sábado-feira (08) na comunidade de Salina da Cruz, em Guamaré. De acordo com as primeiras informações colhidas no local, um homem identificado por Erimar de seu Titico, ainda se encontrar soterrado e está sob os escombros na parte de trás do comercio, a outra parte da frente ameaça desabar.

A vítima está consciente e a defesa civil trabalha neste momento com ajuda de lanternas aguardando a chegada do corpo de bombeiro do polo da Petrobrás para fazer o resgate. Muitos curiosos se encontram no local em busca de informações. A polícia militar, guarda municipal, ambulâncias do hospital já estão no local.

Ainda não se sabe o que causou a queda do imóvel. Aguarde mais informações a qualquer momento.

(Visited 380 times, 449 visits today)

Petrobras não descarta novos leilões no RN, incluindo refinaria de Guamaré