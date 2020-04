TRE já dispõe de atendimento virtual para tirar e transferir título de eleitor

Começou nesta quarta-feira, 22, no TRE/RN o atendimento remoto para alistamento de novos eleitores, transferência de domicílio eleitoral, alteração de dados pessoais, alteração de local de votação por justificada necessidade ou revisão para a regularização de inscrição cancelada.

A medida foi aprovada pela Corte Regional na quinta-feira (16) e garante o direito de participação no processo eleitoral de todos os cidadãos, mesmo durante a pandemia.

Para solicitar o acesso remoto é só acessar o site (tre-rn.jus.br), encaminhar um requerimento por meio do formulário eletrônico no sistema Título Net, na aba atendimento remoto.

E para validar o requerimento, os interessados devem anexar os seguintes documentos:

1 – Imagem da frente e do verso do documento oficial de identificação com foto;

2 – Imagem do comprovante de residência;

3 – Certificado de quitação do serviço militar (para homens entre 18 e 45 anos que forem tirar o primeiro título);

4 – Uma foto selfie do requerente mostrando o documento de identificação ao lado do rosto.

As imagens anexadas devem estar nítidas e em formato PNG, PDF ou JPG.

Além disso, o requerente não deve usar acessórios que impossibilitem a visão do rosto como óculos, bonés, gorros…

O cidadão tem até 23h59 do dia 6 de maio para solicitar o serviço.

