Uma Homenagem Especial do Blog ao Dia Internacional das Mulheres

Ser mulher é ser

Princesa aos 20

Rainha aos 30

Imperatriz aos 40

E especial a vida toda!

Em nome de Dona Maria Augusta do Nascimento, mas conhecida por Marião, residente na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, queremos parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Aos 85 anos de idade, ela esbanja muita saúde e disposição. Marião faz parte do grupo da melhor idade, um projeto da prefeitura de Guamaré com os idosos do município.

8 de março, Dia Internacional da Mulher!

(Visited 41 times, 41 visits today)

Mensagem do Prefeito Adriano Diógenes pelo Dia Internacional da Mulher Opção de entrega permite remetente indicar endereço alternativo