Bom Exemplo: Uso de máscara em Mossoró é obrigatório a partir de hoje

Foi necessário entrar em colapso o sistema de saúde de Mossoró para prefeita Rosalba Ciarlini decretar uso de máscaras na cidade.

O decreto vale a partir de hoje, confira a nota:

Em novo decreto publicado no ultimo dia 24, a Prefeitura de Mossoró determina a utilização de máscaras durante o deslocamento de pessoas nas vias públicas e para o atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado.

As novas determinações estabelecem a obrigatoriedade do uso de máscaras nos meios de transporte público ou privado de passageiros e no desempenho de atividades de trabalho em ambientes compartilhados, nos setores públicos e privado.

O Decreto 5.664 permite a utilização de máscaras artesanais, conforme normativa do Ministério da Saúde. Os equipamentos profissionais devem ser priorizados para os que atuam na área da saúde.

O Decreto entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 27. Só falta saber quando vai acontecer em Guamaré.

