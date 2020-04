Vereador Gustavo diz que chegou a hora do prefeito “apertar os cintos” para salvar a tripulação e Guamaré

Não sei qual gestor suportaria o que o prefeito Adriano Diógenes tá sentindo na pele calado. O certo é que Guamaré somente no ano passado perdeu pouco mais de R$ 40 milhões de sua arrecadação, e poucos foram aqueles que deixaram os seus interesses pessoais de lado e estenderam as mãos ao gestor para buscar uma alternativa de sobrevivência.

Como pra quem tá de fora é mais fácil falar, o grito vem do vereador Gustavo Santiago, que enxerga o risco da quebradeira das contas públicas, e cobra que o prefeito corte na própria carne.

Atualmente em seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Guamaré, o vereador Gustavo é uma das vozes mais atuantes do Legislativo municipal. Polêmico, ele carrega o desejo de ainda ver uma Guamaré melhor e para todos.

Na última sessão ordinária nas suas considerações parlamentares, Gustavo disse que ainda na terça-feira (31), o prefeito Adriano Diógenes se reuniu na câmara com os vereadores da base do governo e da oposição. “Vi um prefeito assustado, muito preocupado com as quedas de receitas do município”, disse.

“O prefeito destacou a necessidade de adequação das despesas para esse novo momento, que precisava do apoio e entendimento do poder legislativo”, destacou o vereador da oposição ao revelar os bastidores da reunião para o público que acompanhava a sessão em casa pela internet.

Na reunião, Adriano chegou a dizer diante de todos os vereadores que sua preocupação era naquele momento de como fará para readequar as despesas do município, considerando essas quedas de receitas. “O prefeito alertou que a tendência nos próximos meses será da arrecadação cair muito mais, pois a PETROBRAS pretende fechar todos os poços marítimos de Ubarana, lembrando que algumas plataformas já pararam como PUB II e III, deixando a situação mais preocupante”, disse Gustavo.

Cortes e reforma administrativa

O vereador Gustavo sugeriu que o Prefeito Adriano Diógenes anunciasse em caráter emergencial uma série de medidas de contenção de gastos, antes que a situação da prefeitura chagasse a ficar insustentável. “Essa conta que não pode ficar para povo”, reagiu o vereador.

Remédio amargo

“A crise econômica começa a agravar ainda mais a situação da falta de recursos no município de Guamaré. O quadro já era de dificuldades, mas agora a situação passou do limite do tolerável, conforme mesmo falou o prefeito aos vereadores. Há setores na prefeitura que tem chefes em dobro, e é preciso que se tome o remédio amargo. Uma reforma administrativa será a solução e precisa ser feita urgente para dar um fôlego ao governo”, disse Gustavo.

A Prefeitura Municipal deve levar em consideração uma série de medidas nos próximos dias que visam adequar o município a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere a receitas e despesas, ante ao agravamento da crise econômica nacional que levou a uma acentuada queda de repasses aos municípios pelo governo estadual e pelo governo federal.

O Governo Municipal deve urgentemente reduzir convênios, servidores comissionados, contratados; de concessão de diárias, hora-extra; de despesas de combustível, locação de veículos, máquinas e equipamentos; de consumo de água, energia elétrica e ligações telefônicas; e de uso de materiais de consumo e suprimentos de informática.

