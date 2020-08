Vereador tem casa metralhada e arrombada no interior do RN

Um vereador do município de João Dias, Laete Jácome, do MDB, foi alvo de um ataque violento na madrugada de hoje (3). Um grupo de bandidos fortemente armados chegou à residência do parlamentar e metralharam o imóvel, além de arromba-lo. Ninguém se feriu, porque não havia ninguém em casa.

Segundo o G1, dois carros foram usados no ataque. Os tiros foram deflagrados de pistola .40, fuzil 556 e pistola 45. O imóvel foi arrombado, mas ainda não é possível saber se algo foi levado.

Não foi informado se os criminosos roubaram algum objeto da casa. O Instituto Técnico-Científico de Polícia de Pau dos Ferros foi acionado para fazer a perícia no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

