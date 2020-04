Vereadora Diva Araújo afirma que hospital encontra-se sem médico, e cobra do poder público providência

A vereadora Diva Araújo (PSDB), cobrou do poder público em suas redes socais, providências quanto a denuncia feita pela falta de médico no plantão do Hospital Manoel Lucas de Miranda.

Eis a publicação:

Saúde de Guamaré: o descaso continua…

Atenção prefeitura, não podemos ficar parados!

Cada dia que passa o descaso com a saúde só aumenta em Guamaré. Os usuários do Hospital Manoel Lucas de Miranda estão sofrendo com essa irresponsável gestão. Hoje recebi relatos que o Hospital Manoel Lucas de Miranda encontra-se sem médico.

Parece que os descasos na saúde do nosso município estão se tornando comum e não dão nenhuma importância a situação critica do nosso hospital. Vergonha para nossa cidade!

Vejo manipulações de informações por parte de algumas pessoas e blog de nossa cidade, falta de transparência de autoridades, e caos no atendimento e nas condições de trabalho.

Este quadro caótico só está ocorrendo devido ao silêncio e falta de investimos por parte da prefeitura.

Se não bastasse a falta de médicos, recebi relatos que agora as ambulâncias da nossa cidade não podem ir às comunidades pegar os pacientes que estão passando mal, a não ser em caso de extrema gravidade.

O relato que recebi de uma mãe com uma criança de aproximadamente 1 ano, o qual solicitou uma ambulância, pois sua criança estava com febre alta, cansaço e vomitando, sendo negado tal solicitação, por não se enquadrar em caso de alta gravidade! Que falta de respeito!

Como nosso povo que mora nas comunidades e, que se encontrão doentes, vão para o Hospital? Para que tantas ambulâncias se não podem ser utilizadas para pegar doentes nas comunidades que necessitam de atendimento médico?

Esta pergunta gostaria muito que o diretor do Hospital Manoel Lucas e o Prefeito me respondessem! ABSURDO! Tenha mais respeito com o povo que lhe deu um voto de confiança Prefeito! Não faça a nossa saúde se tornar ainda pior! Seja Humano!

Novamente eu clamo ao Prefeito Municipal, Adriano Diógenes, pelo amor de deus, faça alguma coisa. Não deixe faltar médico. Faça jus ao seu mandato e a saúde o qual o senhor já foi secretário. Respeite nosso povo. Chega de abandono, descaso e incompetência.

Eu não irei aceitar isso. Tem dinheiro para contratos milionários, para pagar jetons, alugueis absurdamente altos, para pagar salários de secretários adjuntos, mais não tem dinheiro para investir na saúde do nosso município.

Como assim? Afinal a saúde recebe verbas federais, bem como recebeu do Ministério da Saúde nos últimos dias o valor de R$ 187.173,84 (cento e oitenta e sete mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) para combate ao coronavírus. Então senhor Prefeito, use esse dinheiro na contratação de médicos! Estou aqui exigindo saúde já!

Falaram tanto da minha gestão, mas digo a minha foi transparente e trabalhei para que nenhum serviço essencial parasse, mesmo diante dos boicotes feitos por alguns!

Não faltou médico, não faltaram medicamentos! Agora paguei muita conta da gestão passada que deixou rombos e mais rombos, como a conta de luz com 4 folhas em aberto do Hospital Manoel Lucas de Miranda e dentre outras.

Vereadora Diva Araújo

