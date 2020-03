Vereadores de Guamaré reconhecem que usina de energia solar, é um grande passo para o município

O presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda e os vereadores Edinor Albuquerque, Carlos Câmara, Miranda Júnior, Lizete Negreiros, Sub-Carlos e Eliane Guedes conheceram o projeto apresentado pelo município para aquisição de um sistema de geração de energia elétrica através de sistema fotovoltáico.

A usina vai gerar energia solar para autoconsumo pela Prefeitura de Guamaré. A audiência que tratou da pauta aconteceu nessa terça-feira, 18, com a presença do prefeito Adriano Diógenes, técnicos do SENAI-RN, Banco do Brasil e outras entidades.

O projeto que representa uma economia anual estimada em pouco mais de R$ 2 milhões com gastos em energia elétrica. A usina solar fotovoltaica terá capacidade para gerar 2.302,88 kWp (quilowatt pico), ou seja: 2 MW de potência.

Segundo explicou o secretário de Indústria, Comércio e Projetos Especiais, David Paulino, o município de Guamaré tem atualmente um gasto anual com energia elétrica de R$ 2.728.194,06 e o custo total para implantação do projeto é de R$ 8.290.368,00.

O vereador Edinor Albuquerque observou que a iniciativa é de grande importância, tendo em vista as constantes quedas na receita do município. O retorno do investimento é em torno de quatro anos e a usina tem vida útil entre 20 e 25 anos.

