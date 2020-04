Violência: Duplo homicídio em Carnaubais, vitimas foram executadas com tiros na cabeça

Vários tiros foram disparados por volta das 23h30min desta segunda-feira (20). A Polícia Militar foi acionada, e chegando ao local encontrou as duas vítimas, num trecho próximo a Estrada da Castanha, perímetro urbano de Carnaubais.

O duplo homicídio aconteceu nas proximidades do conjunto João Teixeira.

Antes do crime, populares viram um carro do tipo Fiesta de cor branca com homens em seu interior, circulando na rua onde Adriano Freitas Santos, de 29 anos, e Rafael Cabral, de 28 anos, foram executados.

O ITEP removeu os corpos às 3 horas desta madrugada. Haviam marcas de tiros nas cabeças das vítimas.mSegundo o Sargento Simplício, comandante do destacamento da PM local, os tiros foram de pistola calibre 380.

O veiculo com os suspeitos foi visto passando em alta velocidade pela RN-016, – Estrada da Castanha, sentido Assú.

As vítimas possivelmente foram executadas após receberem ordem para deitar no chão. Fabiano ficou com os dedos entrelaçados.

O caso será investigado pela delegacia de Polícia Civil, que abrirá um inquérito para descobrir a motivação dos crimes.

Quatro execuções este ano em Carnaubais

Em 25 de janeiro, a primeira vítima foi Alex da Arenosa. Executado durante um forró no bairro Valdemar Campielo. (AQUI)

Em 30 de março, o corpo do Macauense foi encontrado com marcas de tiros e parte do corpo queimado nas margens da RN 016. (AQUI)

