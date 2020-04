Vladimir Câmara: Estou com Adriano e Hélio, estou ao lado do povo!

O que era especulação antes, da permanência do locutor das multidões no grupo do governo, agora se tornou fato! Vladimir Câmara, mais conhecido como Bodão, reafirmou ao editor do blog Guamaré em Dia, e em suas redes sociais sua permanência ao lado da nação verde, ao lado do prefeito Adriano Diógenes, do ex-prefeito Hélio Wiallmy, ao lado do povo.

Dono de uma voz marcante que dispensa qualquer comentário, Bodão é referência com suas frases de efeito durante suas apresentações. O grupo do governo ganha com a filiação da fera da comunicação ao MDB, feita ontem e comemorado com festa pela militância.

Bodão será o locutor oficial da campanha do MDB nas eleições deste ano em Guamaré ao lado do prefeito Adriano, de Hélio e do povo.

