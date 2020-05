Vladimir Câmara: Saio tranquilo do governo, com a alma leve, sentimento de dever cumprido

Após um ano a frente da administração da UPA 24 horas na Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré, o médico Vladimir Câmara, mais conhecido como Bodão, deixa o cargo de diretor da unidade de saúde, e pede afastamento por motivos meramente pessoais.

“Saio absolutamente tranquilo, com a alma leve e com aquilo que é fundamental para mim, o cumprimento do dever”.

Quero de público agradecer a todos os servidores da UPA e da Secretaria de Saúde, a minha família, ao ex-prefeito Hélio Willamy, meu amigo particular, ao prefeito Adriano Diógenes, pela confiança. Durante o tempo que passei a frente do posto procurei sempre dar o melhor de mim… Sempre!.

Estou em uma fase nova da minha vida. Um novo ciclo. Estou mais maduro, mais experiente. Sei muito mais o que eu quero e, principalmente, o que eu não quero na minha vida profissional e pessoal, por esta razão tomei essa decisão pensada junto com minha família.

Sei identificar hoje melhor as amizades que quero levar pra vida toda, daquelas que vivo bons momentos de lealdade e fidelidade. Estou mais confiante, mais corajoso para enfrentar os desafios que me esperam no futuro bem próximo. A todos de coração meu muito obrigado, e até breve!

