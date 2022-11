167 rodovias federais permanecem bloqueadas na manhã desta quarta-feira (2)

Ao menos 167 rodovias federais permanecem bloqueadas por caminhoneiros bolsonaristas na manhã desta quarta-feira (2). Em nota publicada nas redes sociais, a PRF afirmou que desfez 563 manifestações desde segunda.

Os protestos são realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com a vitória de Lula no domingo (30).

O estado com o maior número de bloqueios é Santa Catarina, com 37 ocorrências, segundo a PRF.

“Bolsonaro não convocou ninguém, mas também não mandou ninguém voltar para casa. Mantenham-se firmes! Todo apoio”, escreveu um seguidor num grupo em apoio ao presidente.

Com informações de O Antagonista