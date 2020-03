Mais de 40 municípios potiguares têm ao menos um caso suspeito de Covid-19

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgado na manhã desta segunda-feira, 23, aponta que 42 municípios têm ao menos um caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19). O número equivale a 25% das cidades potiguares. Os dados são referentes até às 21 horas deste domingo, 22.

Vale salientar a lista divulgada pela pasta consta com 43 cidades. No entanto, Pendências não tem nenhum caso suspeito, mas tem dois casos descartados.

Natal é o município potiguar com o maior número de casos suspeitos. A capital do estado tem 120 casos suspeitos, nove confirmados e 27 descartados. Em seguida vem Mossoró. A Capital do Oeste tem 59 suspeitos e um confirmado. Três foram descartados. Parnamirim é o terceiro com o maior número de casos suspeitos. São 15 suspeitos, 03 confirmados, 03 descartados e 02 prováveis.

Quem se aproxima do trio em número de casos suspeitos é Açu. A cidade tem seis notificações suspeitas para o novo coronavírus. São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu têm quatro casos, cada, suspeitos.

Confira a lista abaixo:

(Visited 4 times, 4 visits today)

Prefeitura recupera estrada vicinal que dá acesso à comunidade de Santa Maria III Coronavírus: Lotérica está funcionando com medidas de prevenção