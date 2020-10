Chapa de Hélio e Pretinha é reforçada no Vila Maria e Rua Professor João Batista pela militância do 15

Com o objetivo de divulgar os nomes da chapa de Hélio e Pretinha, e pedir votos para o candidato a prefeito Hélio Willamy, e sua vice Pretinha (MDB), e vereadores da coligação “Esperança Renovada”, a militância do 15 percorreu as ruas do conjunto Vila Maria e da rua Professor João Batista com panfletagem.

A nação verde panfletou e conversou com o povo, e o que seria apenas uma caminhada, acabou se transformando num grande ato político com a adesão de populares evidenciando a força e a liderança política de Hélio e Pretinha.

Entre abraços e conversas com as pessoas, os vereadores da coligação, junto com a militância falaram da importância de se escolher os melhores candidatos.

