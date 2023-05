18 de maio: Guamaré realiza 10º Fórum Municipal contra a violência sexual de crianças e adolescentes

Em alusão ao Dia Nacional de luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura Municipal de Guamaré, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, realizou uma agenda de ações contra a violência sexual de crianças e adolescentes em prol da promoção, garantia e defesa dos seus direitos.

A programação é realizada de forma intersetorial e articulada pelas secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social de 15 a 17 de maio foram realizadas as ações intersetoriais, encerrando a programação no dia 18 com 10º Fórum Municipal do 18 de Maio, de tema “Viver com Proteção: Guamaré unida contra a violência sexual de crianças e adolescentes”.

No encontro foram debatidos os avanços e as perspectivas do município no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e, na oportunidade, aconteceu o lançamento oficial do Projeto “Viver com Proteção”.

Ao longo da semana foram realizadas diversas ações como palestras, exibição de filmes e peças teatrais que ocorreram nas Unidades Básicas de Saúde, no Centro de Convivência e no Centro de Convenções com o intuito de conscientizar a população sobre a importância de estar alerta aos sinais de violência sexual contra crianças e adolescentes. Bem como dar orientação aos pequenos sobre o que caracteriza abuso sexual, o que fazer e a quem procurar nesses casos.

O Dia 18 de Maio foi instituído pela Lei Federal 9.970/00 e demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em todo território brasileiro. A proposta é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual.

Dessa maneira, superaremos mitos, tabus e preconceitos, oferecendo segurança, para que todos possam se reconhecer como pessoa em desenvolvimento e se envolver coletivamente na defesa, garantia, e promoção dos direitos de todos.

Entre nessa campanha para quebrar o silêncio e ser a voz dos que não podem falar. Vamos dar vida e voz às nossas crianças.

Assecom/PMG