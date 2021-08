Eudes conta com um exército que alguns prefeitos de Guamaré não tiveram ao seu favor

O município de Guamaré conta com um verdadeiro exército para ajudar o prefeito Eudes Miranda na condução da gestão municipal. Recentemente, o ex-prefeito Adriano Diógenes, juntamente com os vereadores Diego de Lisete, Dedezinho, Leandro Félix e Manú Nascimento, estiveram na residência do deputado estadual José Dias (PSDB), para receber a excelente notícia, que estava sendo destinada uma Emenda para ajudar no custeio da saúde do município, no valor de R$ 200 mil reais, como também a alocação de recursos, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, no valor de R$ 400 mil reais.

Durante a reunião, o vereador-presidente, Diego de Lisete falou da importância da destinação de recursos para ajudar Guamaré: “Deputado, o que estamos vivendo hoje, é um momento raro. Guamaré historicamente não recebia recursos de emendas e convênios federais, por todos acharem que o nosso município não precisava, o que não é uma verdade”, disse o presidente Diego.

O vereador Leandro Félix, comemorou a iniciativa dos vereadores, que estão usando o seus mandatos para ajudar a gestão municipal: “É importante que cada um de nós continue com esse pensamento em ajudar nosso município, ajudando o prefeito a governar. Guamaré tem muitos problemas e só com a união de todos podemos enfrenta-los de forma mais rápida”, disse o vereador.

Os vereadores Dedezinho e Manú agradeceram ao deputado José Dias pela valorosa ajuda, ao tempo que juntamente, com os demais vereadores e o ex-prefeito Adriano Diógenes, apresentaram novos projetos em busca de mais recursos para o nosso município.

O editor deste blog fez contato com o ex-prefeito Adriano, que reafirmou seu compromisso com o município de Guamaré, a exemplo do vem sempre postando em suas mensagens, e que este momento deve ser celebrado por todos.

“Quando estive prefeito, iniciamos uma mudança em vários paradigmas, onde um dos quais, era a percepção por parte de alguns agentes políticos, tanto da esfera estadual como federal, que Guamaré não precisava de recursos externos. Como assim, não precisa? Não fazemos parte do Estado do Rio Grande do Norte? Não fazemos parte da Federação? Se é assim, me pergunto o que querem aqui na hora de pedir o voto ao nosso povo!?”, destacou o ex-prefeito Adriano, que continuou: “Buscamos recursos de todas as formas e o resultado está aí para todo mundo ver, com a entrega pela gestão municipal de obras e equipamentos públicos, fruto deste trabalho, tais como: a praça de Lagoa Seca e o Centro de Convivência dos Idosos, que foram inaugurados recentemente, e outras tantas obras que estão em curso, tais como: Oficina Ortopédica, Complexo da Média Complexidade da Assistência Social, Agroindústria de Polpas, Escola Antônio Theodorico em Salina da Cruz, reforma com compra de equipamentos da Central de Materiais e Esterilização do Hospital Manoel Lucas de Miranda (emenda do Senador Styverson Valentim), mais R$ 1 milhão em recursos para aquisição de equipamentos para o Centro Especializado em Reabilitação – CER de Guamaré, por intermédio do Ministro Fábio Farias para saúde, no momento mais crítico da pandemia, implantação de 5 leitos de UTI Covid, entre outros. São benefícios frutos da busca por recursos externos e ainda vem muito mais, deixamos dezenas de projetos prontos em vários ministérios e continuaremos brigando pela liberação de todos estes recursos para o bem de Guamaré”, pontuou Adriano.

O ex-prefeito também conclamou a união da classe política e a mudança de mentalidade em favor do crescimento de Guamaré. “Precisamos continuar todos com esse pensamento, nossa cidade possui muitos gargalos que necessitam de atenção e investimentos, e sabemos que sozinhos jamais conseguiremos, então, fico muito feliz pela iniciativa dos vereadores e que todos possamos nos unir neste movimento desenvolvimentista que o nosso município tanto almeja”, concluiu o ex-prefeito.

Hoje pela manhã, durante a I Jornada Potiguar de Educação Parlamentar, os vereadores entregaram nas mãos do Prefeito Eudes Miranda, o Ofício com a destinação dos recursos federais.