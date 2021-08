Prefeito Eudes Miranda participa das homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes

O Prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, participou na noite desta quinta-feira (12) da terceira noite de novena em honra a virgem de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos marítimos.

Os noiteiros foram terço dos homens, prefeitura de Guamaré, secretárias municipais, comunidades: Lagoa doce; fazenda cajarana; mangue seco I e II. A missa foi celebrada pelo o padre Antônio Almeida, pároco de São Tomé.

Eudes estava acompanhado da primeira da dama, Larissa Mayara, dos vereadores, secretários, assessores, do ex-prefeito Hélio Willamy, lideranças politicas, e as demais comunidades a católica. A missa foi realizada na igreja matriz, localizada no centro da cidade.

O Padre Antônio aproveitou o momento para agradecer a presença das autoridades, devotos e a população que se fez presente à missa, e falou sobre o momento de renovação da nossa fé.

A festa de Nossa Senhora dos Navegantes é um momento de alegria, emoção e fé, de devotos que permaneceram na igreja até o final da celebração.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: