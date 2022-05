Homem morre carbonizado após atear fogo na própria casa em Mangue Seco-I

O caso foi registrado pela Polícia Militar na comunidade de “Mangue Seco-I”, zona rural de Guamaré, onde um homem identificado por Francisco Macedo da Silva, de 47 anos de idade, morava sozinho.

Segundo informações de familiares, ele estava em liberdade condicional, há 08 anos, tendo que se apresentar todo mês a justiça para assinar um livro, mas deixou de comparecer e passou a ser considerado foragido.

Na última vez que se apresentou no fórum, há 15 dias, a justiça determinou que o mesmo passasse a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, o que lhe teria causado grande transtorno.

Na madrugada desta quinta-feira, 05 de maio, Francisco Macedo resolveu tocar fogo na casa onde morava e se jogar no meio das chamas.

Ele sofreu queimaduras nas partes superiores do corpo e ainda conseguiu sair do meio do fogo, mas caiu sem vida na lateral da casinha de taipa, que ficou completamente destruída pelas chamas.

Segundo informações de populares, a vítima bebia muito e havia prometido se matar. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, e se encontra no local juntamente com a Guarda Municipal e a Defesa Civil, realizando os procedimentos de praxe.

Os agentes isolaram o local até a chegada do ITEP. A Polícia Civil foi informada da ocorrência.